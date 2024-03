Nou policies de la UIT obtenen un certificat després d'una formació d'alt nivell en muntanya

Nou policies de la unitat d’Intervenció Tècnica han finalitzat aquest mes de març la formació per obtenir el certificat elemental de muntanya (CEM). Es tracta d’una formació d’alt nivell que consisteix en dos mòduls, el d’estiu i el d’hivern. Van completar el mòdul d’estiu el 2023 i ara han dedicat les darreres dues setmanes al d’hivern, impartit per dos formadors -amb un ajudant- del grup de muntanya del Cos de Policia i per dos membres de la secció d’alta muntanya de la Gendarmerie Nationale francesa de la secció d’Occitània i el departament de l’Arieja.

Cada mòdul ha consistit en 10 dies de formació amb l’objectiu de dotar els policies dels coneixements teòrics i pràctics per intervenir amb la màxima seguretat en territori muntanyenc i saber calcular els riscos que comporten els desplaçaments en un entorn molt exigent i complex.

Aquest mòdul d’hivern s’ha centrat, concretament, en el coneixement del medi natural, en tècniques d’orientació, d’esquí i alpinisme, així com en la recerca de víctimes d’allau i en com moure’s amb seguretat pel territori en període hivernal, especialment en casos en què és necessari actuar amb rapidesa i coordinar la intervenció amb altres serveis d’emergències. En aquest sentit, la part més pràctica s’ha dirigit a conèixer les tècniques de recerca amb DVA, pala i sonda, i a perfeccionar l’esquí tècnic i el de muntanya.

En el mòdul d’estiu, els policies van treballar els equips de protecció i el material bàsic per assegurar-se en la pràctica d’escalada, vies ferrades i ràpel; es van iniciar en 'dry-tooling', una tècnica d’escalada alpina en sec amb piolets; van treballar també mètodes d’orientació, coneixement del terreny i interpretació dels butlletins meteorològics, i van efectuar una sortida en què van recórrer, encordats, l’aresta del pic d’Escobes de sud a nord.

Per poder optar a aquesta formació, els policies han de superar una prova d’accés cronometrada a 1.000 metres de desnivell pel mòdul d’estiu i a 600 metres pel mòdul d’hivern portant una motxilla de sis quilograms. Un cop han completat el curs, els nou policies han rebut la distinció que els acredita en una cerimònia a la sala d’actes del despatx central de Policia. A part d’aquests nou policies que han finalitzat la formació amb èxit, altres cinc de la mateixa unitat s’han afegit al mòdul d’hivern i realitzaran el d’estiu d’aquí a uns mesos amb l’objectiu, també, d’acabar obtenint el CEM.

Paral·lelament, aquest curs permet descobrir els policies susceptibles d’accedir a un nivell superior i aconseguir en un futur el diploma de Qualificació Tècnica de Muntanya (DQTM), una formació que també imparteix la Gendarmerie Nationale a través del centre national d’instruction de ski et alpinisme i que té lloc als Alps.