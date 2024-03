Les estacions de Grandvalira Resorts, preparades per a una Setmana Santa a ple rendiment

Finalment, les bones condicions també permetran als esquiadors més aventurers gaudir de les zones freeride existents tant a Ordino Arcalís, que és l’estació reina per aquesta pràctica, com a Pal Arinsal i Grandvalira.

La Setmana Santa serà també una bona oportunitat per descobrir la zona encampadana al sector Canillo de Grandvalira, que disposa d’un nou telecadira, el Seig, i tres noves pistes vermelles, que estan operatives. Amb aquesta nova zona, Grandvalira ha incorporat cinc nous quilòmetres a l’estació.

A més, les excel·lents condicions de la neu han permès que el sector d’Arinsal hagi pogut obrir La Capa, que no disposa de cap innivador de neu de cultiu, de manera que és l’ocasió perfecta per poder gaudir d’aquesta pista negra que surt des de més de 2.560 metres d’altitud, fet que permet realitzar la baixada amb més desnivell de tota Andorra enllaçant diferents pistes, amb més de 1.000 metres de desnivell fins a la base de la pista Les Marrades, situada a 1.550 metres d’altitud.

Ordino Arcalís i Pal Arinsal ja disposen de totes les seves pistes i remuntadors oberts, oferint per tant 30 i 60 km de pistes respectivament, i gruixos de fins a 200 cm de neu acumulada, mentre que Grandvalira està pràcticament al 100% amb més de 205 km habilitats.

