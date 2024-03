25 pacients diagnosticats d’autisme des del passat maig a AUTEA

El servei de Diagnòstic i Intervenció (SEDI) d’Autea ha atès una vintena de pacients d’ençà que es va obrir a finals de maig de l’any passat. Així ho ha explicat la vicepresidenta de l’associació, Inés Martí, en la roda de premsa de presentació de la primera jornada d’AUTEA Alt Pirineu. Martí ha explicat que «molts pares veuen que amb el diagnòstic dels seus fills es veuen ells mateixos identificats, i per això demanen el seu també».

La vicepresidenta a més, afegeix que «pensàvem que el SEDI seria un programa poc rellevant, però tot el contrari. Ara anem desbordats i hi ha una llista d’espera per fer-se les proves», i afegeix que «cada vegada més gent entén que amb un diagnòstic comprendrà com ha sigut la seva vida». Per això, remarca que «el diagnòstic és positiu».

En aquest sentit, la presidenta d’Autea Alt Pirineu, Berta Vidal ha explicat que «ara sabem més del que és la condició», afegint que «abans no se sabia tant sobre autisme i les seves característiques». Per això, ha remarcat que «el diagnòstic cada vegada es fa amb més infants, adolescents i adults, i és alliberador».

Aquest és un dels programes que tenen a Autea per a persones amb autisme, com poden ser el de Colla i Enllaç (grups per a persones amb TEA), Junts (colònies per a infants i joves) i el grup d’Ajuda Mútua per a dones adultes amb TEA.