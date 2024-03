Una esquiadora de 66 anys ha estat evacuada al Sant Pau de Barcelona

La dona viu a la capital catalana i a causa de la gravetat de la seva situació, ha estat traslladada a Barcelona, concretament a l’hospital de Sant Pau, on es troba a la Unitat de Cures Intensives.

Per El Periòdic

