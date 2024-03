Arrestat per una estafa d'uns 20.000 euros relacionada amb el sector immobiliari

La Policia ha detingut aquesta setmana a Andorra la Vella, per ordre de la Batllia, un home de 63 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per una estafa d’uns 20.000 euros relacionada amb el sector immobiliari.



Altres detencions/ La matinada de dijous al Tarter, la Policia va detenir un home de 35 anys com a presumpte autor de delictes contra la salut pública, contra la funció pública, contra l’honor i contra la llibertat arran que els empleats d’un local d’oci nocturn del Tarter alertessin els agents de la presència d’un home molt agressiu. En el moment de controlar-lo, l’home va insultar, desobeir i amenaçar de mort els policies. Durant l’escorcoll de seguretat, també se’l va trobar en possessió de quatre pastilles que van donar positiu en heroïna.



El mateix dijous, però al migdia, al Pas de la Casa la Policia va arrestar un jove de 23 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva quan el van veure esgrimint al carrer una navalla papallona amb una fulla de més de 7 centímetres que anava traient i ficant a la beina.



Pel que fa a delictes contra la salut pública, dimecres a la nit es va arrestar a Canillo un conductor de 20 anys amb 2,1 grams de cocaïna que també va donar positiu en la prova de drogues al volant i, aquesta matinada, un turista de 28 anys a la frontera del riu Runer amb dues pastilles d’èxtasi.



Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, es va detenir un home de 56 anys amb una taxa d’1,79 després que els agents de Circulació de la Massana el controlessin sortint d’un aparcament comunal amb possibles símptomes d’anar begut. Prèviament, hauria causat danys a un altre vehicle mentre maniobrava a l’interior del pàrquing. Altres quatre persones d’entre 28 i 57 anys, una de les quals turista, han estat arrestades amb taxes d’alcoholèmia de 0,93 a 1,19.



D’altra banda, la Policia va detenir dimarts com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia un jove de 23 anys que conduïa un camió furgó tot i tenir el permís retirat. Una altra jove, també de 23 anys, va ser detinguda dijous a la tarda pel mateix motiu. Se la va controlar al volant incomplint una ordre judicial de suspensió del permís de conduir.