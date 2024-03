El Comú de Sant Julià de Lòria dedicarà la primera reunió de poble a la reconstrucció del centre cultural

Tothom que vulgui fer arribar les seves preguntes pot fer-ho per correu electrònic [email protected] o a través de WhatsApp al 343408 i es respondran durant la reunió.

Se celebrarà el proper dimecres 20 de març a les 20.00 hores a Casa Comuna. Com que l’aforament és limitat, és imprescindible fer reserva prèvia trucant o enviant un WhatsApp al 343408. També es podrà seguir a través del canal de Youtube del Comú i per Lòria TV.

El Comú de Sant Julià de Lòria convida a les lauredianes i als lauredians a assistir a una reunió de poble dedicada a la reconstrucció del Centre cultural i de congressos lauredià. Es tractaran l’evolució de les obres, la situació econòmica i el procés participatiu per a l’elecció de la façana.

