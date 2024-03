Andorra la Vella i Ordino tindran aquest estiu la seva ruta 'Macarulla'

Andorra la Vella i Ordino comptaran aquest estiu amb les seves corresponents rutes 'Macarulla, Petits senders màgics', els itineraris dirigits als infants i les seves famílies, que Andorra Turisme està desplegant arreu del país des del 2021. Així, la capital i la parròquia ordinenca se sumen als recorreguts que ja hi ha disponibles a la Massana, Canillo, Encamp i Escaldes-Engordany. Cal recordar que la voluntat és que n'hi hagi una a cadascuna de les parròquies, amb la qual cosa un cop aquest estiu s'estrenin les dues noves només en faltarà una per a Sant Julià de Lòria que Andorra Turisme espera que es pugui fer, també, "aviat", segons indiquen.

L'adjudicació definitiva d'aquestes dues rutes s'ha fet mitjançant un concurs públic nacional pel procediment urgent per a la contractació del disseny, creació, execució i col·locació d'elements per a les dues noves rutes del projecte Macarulla, que sumen 43.656 i 38.657 euros, amb la qual cosa el pressupost total que Andorra Turisme dedica a aquests dos recorreguts és de 82.313 euros. Els dos projectes seran implementats per la mateixa empresa, Ergo Concepte.

Els itineraris 'Macarulla, Petits senders màgics' van néixer de la col·laboració entre Andorra Turisme i els diferents comuns. Hi ha rutes a la Massana –el 'Bosc dels Menairons'–, Canillo –'On són els bolets?'–, Escaldes-Engordany –'La poció de la Bruixa Quela'– i Encamp –'Rastres i petjades'–.