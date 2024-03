La manca d’encert apaga al MoraBanc Andorra

Tornada a la Bombonera amb un ambient dels que ja estem acostumats. També amb presència d'afició canària, els andorrans esperaven amb ganes la tornada del seu equip a casa. El partit no començava de la millor manera a favor dels andorrans. El cèrcol escopia tot tir tricolor, mentre que a l'altre costat el rival s'anava trobant cada vegada més còmode des del joc estàtic. Tanmateix, el parcial de 2-12 era aixecat per un MoraBanc Andorra que reaccionava, com sempre, a partir de la defensa, finalitzant així el primer assalt amb el marcador de 18-23. En el segon quart, el Taló d'Aquil·les dels de Lezkano seria exactament el mateix: l'encert. La diferència entre ambdós equips en l'aspecte ofensiu era massa significativa com per evitar que un equip com el Lenovo Tenerife no agafés avantatge. La reacció en els primers 10 minuts no apareixia, i això deixava el 27-40 en el camí als vestidors. En la represa un cop darrere l'altre, primer els de Lezkano després els de Vidorreta. Un període en què el marcador es movia poc, però on el MoraBanc continuava intentant-ho tot i carregar amb la motxilla molt pesant del desencert a cistella. Moments bons, però contestats; quan no va ser la dificultat de sumar punts va ser el físic per poder aguantar un equip molt dotat en aquest sentit. Era un voler i no poder que feia bola. El gran esforç local no es veia recompensat i el marcador es tancava amb la mateixa diferència en finalitzar el tercer quart, 48-61. Els andorrans necessitaven una espurna, quatre accions bones per esperançar l'equip i la Bombonera. L'inici dels decisius 10 minuts encoratjava, però el Lenovo Tenerife tornava a castigar amb un nou parcial. Els últims intents tampoc van produir efecte i l'apatia s'apoderava d'un grup de jugadors que va lluitar, novament, fins al final. El resultat final va acabar certificant la diferència de 13 punts que ha marcat gairebé tot l'enfrontament, 66-79.