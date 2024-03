Adrià Regada acaba segon a Berriatua

Adrià Regada va pujar ahir al podi com a segon classificat de la prova de Berriatua, una cursa de 119 quilòmetres amb de les 1.500 metres de desnivell, en el que és la tercera aturada del Trofeu Euskaldun.

L'andorrà, molt ben acollit pels seus companys d’equip del Caja Rural Alea, va saber esperar, i va decidir no cremar tota la 'pólvora' per així donar-ho tot al final. L’estratègia li va sortir bé, i el ciclista va poder encarar els darrers quilòmetres del port, abans de la baixada tècnica final i el pla que els portava a meta, amb aspiracions de victòria. Al final, va aconseguir la victòria Aimar Etxebarria FSH. En la lluita pel segon lloc, Regada va ser més ràpid a la recta final que Ander Ganzábal LAB per aconseguir, a l'esprint, la segona posició de la prova.

Regada explicava al final de la prova que “era una cursa molt exigent, amb constants puges i baixes. He intentat no cremar energia i guardar-me-la pel final on sabia que la podria necessitar. Els companys d’equip m’han ajudat molt ja que saltaven a totes les possibles fuges i això em permet tenir molta més calma”. El ciclista del Principat afegia que “al mig del port érem set corredors. Quan ha saltat l’Aimar, he decidit tirar i al final he aconseguit un segon lloc que per ser el meu primer any a la categoria sub23 és molt bo”.