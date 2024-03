El CTTVN ORX manté el lideratge del grup 5 de la Segona Divisió Espanyola

Lliga provincial a Lleida / Aquest cap de setmana també han jugat els altres dos conjunts del CTTVN a la lliga provincial de Lleida, en aquest cas contra el CTT Alcarràs ON4. El CTTVN Ordino, format pels jugadors Alexis Castillejo, Yiftach Shai i Aleix Alvarez, va perdre amb un resultat en contra d'un partit a cinc. D'altra banda, el CTTVN SBT, format per Octavio Castillejo, Carles Gayà i Pau Soler, en un enfrontament que es va haver de resoldre en un últim partit de dobles, van acabar perdent per un resultat en contra de tres partits a quatre.

El primer equip del CTTVN ORX es manté com a primer classificat del grup 5 de la Segona Divisió Espanyola després de la victòria d'ahir contra el CTT Els 8 de la Garriga per cinc partits a un. Els jugadors del conjunt andorrà van ser Josep M. Blancafort, Boris Rodríguez, Francesc Masip i Xavier Martínez, i amb aquesta victòria mantenen, una setmana més, el lideratge del grup empatats a punts amb el CTT Ateneu 1882, tot i que aquest té un enfrontament menys.

Per El Periòdic

