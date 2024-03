Punts de Copa d’Europa per a Esteve i Cornella a l’eslàlom de Hafjell

Àxel Esteve i Xavier Cornella han tancat avui el circuit de la Copa d’Europa amb l’eslàlom de Hafjell (Noruega) on han pogut aconseguir punts de Copa d’Europa. Esteve ha estat 28è i Cornella 29è.

El primer, que sortia amb el dorsal 50, ha marcat un crono final de 1.37.08, a 3.73 del guanyador, el finlandès Eduard Hallberg (1.33.36), i ha sumat avui tres punts de Copa d’Europa que s’afegeixen als 10 i als dos que va sumar al gener a les dues curses de Berchtesgaden, quan va ser 21è i 29è respectivament. Així, aquesta temporada Esteve ha sumat 15 punts de Copa d’Europa, quan l’any passat va sumar-ne dos. A la cursa, Esteve feia el 32è temps a la primera mànega, i a la segona aconseguia millorar quatre posicions fer finalitzar en una 28a plaça que li ha atorgat aquests tres punts EC que sumen als de les anteriors carreres.

Per la seva part, Cornella, que avui sortia amb el dorsal 71, ha sumat avui els seus primers punts de Copa d’Europa. Han estat dos punts molt treballats en un dia per demostrar un bon esquí. El seu crono final ha estat de 1.37.17, per ser el 29è de cursa a 3.81 del guanyador i a 0.08 del seu company d’equip, Àxel Esteve. A la primera mànega, Cornella marcava el 35è crono, i a la segona recuperava sis posicions per ser 29è finalment.

L’equip ara viatja cap a Trysil (Noruega), on dimarts disputarà l’eslàlom corresponent als Nacionals de Dinamarca. Demà dilluns tindran allà una sessió d’entrenament.

L'entrenador Greg Ribotto ha dit: “Primera mànega bona pels dos, amb algunes errades, però han estat errades perquè estaven atacant, intentant coses i amb una bona actitud. A la segona, òbviament, sortint després dels 30 primers, estava una mica marcat i no es podia fer molt més. Han fet el que havien de fer”.

Medina guanya el segon gegant NJR de Peio / Avui a Peio (Itàlia) s’ha disputat un segon gegant NJR amb Íria Medina i Clàudia Garcia. Medina, que ahir guanyava la primera cursa del cap de setmana, avui ha tornat a aconseguir la victòria.

Medina s’ha imposat gràcies a la seva regularitat. A la primera mànega feia el millor temps, mentre que a la segona acabava segona. Finalment el seu temps ha estat de 2.00.92, superant a les italianes Gaia Viel (+0.30) i Sofia Amigoni (+0.84). Igualment, l’andorrana ha marcat 36.21 punts FIS, que en qualsevol cas no milloren els seus actuals 32.32.

Per la seva part, Garcia ha estat avui 7a amb 2.03.57, això és a 2.65 de Medina, i ha marcat 58.34 punts FIS, a prop dels seus actuals 56.35. Ha fet una cursa també molt regular, amb el 8è temps a la primera mànega i també a la segona.

L’equip demà torna a competir, però només amb Clàudia Garcia. Serà a Pozza di Fassa (Itàlia), al gegant del Nacional Júnior de Letònia.