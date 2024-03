L’Amorebieta, la darrera bala de l’FC Andorra per a la salvació

No és bon temps per territori tricolor en la Lliga Hypermotion. L’FC Andorra està vivint una temporada en què sembla que tan sols queda fer l’impossible per assegurar la plaça de cara a l’any vinent. Després de tres mesos sense veure la victòria, el 2-1 al Reial Valladolid es preveia com l’inici del camí cap a la salvació. Tanmateix, un mal plantejament de joc combinat amb una polèmica decisió arbitral a Osca i l’empat a València han frenat tots els indicis dels d’Eder Sarabia en aquest últim tram.

Ja s’anava comentant: el mes de març podia arribar a ser un dard enverinat per als tricolor. Cinc rivals directes, un de la part alta de la taula i partit ajornat, el pitjor dels malsons per a qualsevol club actual. A més, no és que siguin duels fàcils, és que la Segona Divisió espanyola es complica a partir de la jornada 26. I és normal, ningú vol acabar fora del que, segons les estadístiques publicades pel diari esportiu Marca, és el campionat més competitiu de tota Europa l’any 2024. A més, la sort ha caigut del seu costat en dos caps de setmana en què només han guanyat un o dos clubs de la part baixa, i ells han pogut sumar quatre punts, que els ha fet mantenir la penúltima plaça, però la derrota ahir de l’Albacete contra l’Elx posa en les mans dels andorrans poder sortir o no del descens si vencen avui.

Els biscaïns també es juguen la lliga i s’espera que surtin amb tot, encara que no juguen a casa

Així, tenen la que pot arribar a ser la darrera bala en les seves mans: el partit d’avui a l’Estadi Nacional contra l’Amorebieta (20.30 hores), els actuals cuers. Els biscaïns, però, també es juguen la lliga i s’espera que surtin amb tot, encara que no juguen a casa. Cinc punts de diferència que es poden retallar o agreujar i alhora, sentenciar-ho tot. Si no arriben a sumar de tres, poden donar la temporada per acabada inclús a 10 partits del final. Però, per què per acabada? El problema recau en el fet que ja no dependrien del que facin ells mateixos, sinó que molt probablement hauran d’esperar als resultats dels contrincants i resar perquè ocorri un miracle. Sí, són 30 punts. Encara en queden 30 per guanyar el repte. No obstant això, no es pot esperar que els guanyin tots i segurament, algun partit decisiu pot acabar amb mala fortuna, informa l’ANA.