No hi ha temps per a lamentacions

Amb la bala d'ahir contra l'Amorebieta perduda, l'FC Andorra té poc temps per a lamentacions. De fet, podria veure un canvi important de dinàmica, o almenys anímic, si demà (19.00 hores) vencen la UE Olot a la final de la Copa Catalunya al Nou Estadi Municipal d'Olot. Els tricolor voler repetir l'afanya de la temporada passada i aixecar aquest títol per segon any consecutiu, el que seria la tercera Copa Catalunya a les seves vitrines. "A mi em motiva aixecar un títol, són coses que queden per sempre, i guanyar la Copa per segon any consecutiu seria una cosa molt bonica", ha manifestat aquest matí Eder Sarabia.

La cita arriba, a part de ser una final, com una gran oportunitat per aixecar la moral als andorrans "en el pla individual per alguns jugadors i en el pla col·lectiu", ha comentat l'entrenador abans d'assegurar que és també "una bona ocasió per fer un bon partit" i per preparar, en la mesura del possible, el partit lliguer de dissabte contra el Cartagena. Per davant, tot un Olot que és líder destacat del seu grup de Tercera Divisió i que també aspira al títol de la copa catalana. "Estan fent les coses bé, és líder, sòlid i segurament estaran forts en el seu estat anímic. Sé que serà un duel bonic i exigent, i en aquest sentit serà perfecte per a nosaltres", ha comentat l'entrenador dels del Principat. A més, l'11 inicial tricolor tindrà una rentada de cara respecte als anteriors matxs, ja que Sarabia donarà l'oportunitat a jugadors que ni ahir ni durant el curs han tingut gaire continuïtat.

D'altra banda, el basc ha volgut recordar que la final de la Copa Catalunya de l'any passat va ser un punt d'inflexió per a l'FC Andorra. "Veníem d’una ratxa no massa bona i a partir de llavors l’equip va començar a sortir amb més confiança i a treure resultats”, ha dit, i espera poder repetir aquesta situació.

En darrer lloc, i demanat per una possible sortida del cub, Sarabia ha indicat que el cas és "tot el contrari". "Des d'avui el primer objectiu ha estat aixecar l'ànima la gent. Hem d'estar enfocats, ho tenim a prop i estem fent moltes coses bé, hem d'agafar-nos a això i ser exigents amb aquells detalls que ens estan costant punts", tot incidint en el fet que demà tenen un partit molt important i "volem tornar a ser campions".

La derrota d'ahir / Pel que respecta a la desfeta d'ahir en el darrer minut i contra el cuer, encara més després que Sarabia digués a la prèvia que el duel era segurament un dels més importants de la història del club, el tècnic va ser molt clar ahir en la roda de premsa posterior al matx: "No sé si ens mereixem això, però és el que hi ha. És un cop molt dur". El de Bilbao va comentar que els seus van fer mereixements de sobra per haver-se endut els tres punts, però que es va donar tot un context que no "vam ser capaços de culminar", principalment per no culminar "accions determinants en àrea contrària".

"Sabem que de vegades els mèrits no estan relacionats amb els resultats", va assenyalar tot recordant que es mantenen a dos punts de la salvació i que encara en queden 33 en joc. "Tinc molt clar el camí i tinc molta força i energia. Crec que l’equip ve fent les coses molt bé i avui s’han fet moltes coses molt bé", va sentenciar ahir.

A títol personal, l'entrenador tricolor va apuntar que aquest ha estat potser el cop més dur que ha tingut com a primer entrenador: "Ho hem comentat al vestidor que el cop és molt dur i que ara haurem de demostrar aquesta fortalesa". "Soc el primer que per tot el que m'ha donat aquest club, per responsabilitat professional i per amor per aquest esport, em deixaré la pell fins a l'últim moment que tinguem possibilitats, que encara en tenim moltes", va finalitzar.