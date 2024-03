Recuperar sensacions per tornar a la millor versió

El MoraBanc Andorra rep demà a les 20.45 hores al Casademont Saragossa en la que serà la jornada 26 d'aquesta Lliga Endesa. Els de Natzo Lezkano ho fan després d'una tornada a la competició domèstica una mica atropellada després de l'aturada per la Copa del Rei i seleccions, i és que des de llavors, han jugat tres partits i tots tres els han perdut. Val a dir que els rivals han estat el Reial Madrid, el Zunder Palència al seu pavelló i el Lenovo Tenerife, i és per això que demà es volen refer per recuperar sensacions i tornar a la seva millor versió. "Els jugadors no són aliens al que passa, i saben que, com a equip, hem tingut un nivell molt més alt que el que estem mostrant", ha indicat aquest matí en roda de premsa el tècnic tricolor. "Són els primers que volen revertir la situació", ha comentat després afegint que ara els veu entrenant molt bé i amb un nivell de motivació molt alt.

Els aragonesos són dotzens amb dues victòries més que els del Principat. Per tant, el de demà és un partit directe per les aspiracions andorranes de revalidar la categoria. Encara més, avui fa justament 10 anys del segon ascens de l'equip a l'ACB, i demà, tal com es va informar, es farà un homenatge a aquell equip, motiu pel qual encara pren més rellevància assolir el triomf. "Tots els matxs tenen la mateixa importància i tots els preparem igual, però és cert que per aquest tenim especials ganes de guanyar-lo", ha destacat Lezkano. "Sabem que vindrà molta gent que estaran amb nosaltres i els volem correspondre. Tenim moltes ganes del partit perquè pot ser important", ha completat. A títol personal, el basc ho té clar: "Tinc un nivell de motivació de 10, i intento que els jugadors i tothom de l'entorn de l'equip també el tingui".

Per davant, però, no s'esperen un Casademont amb els braços abaixats: "Conec molt bé a Porfirio Fisac (entrenador dels saragossans) i no deixarà que els seus es relaxin, vindran a guanyar". La posició a la classificació els permet estar amb menys pressió que els andorrans, un fet que Lezkano considera "beneficiós en molts aspectes", tot assenyalant que "estem preparant el partit per enfrontar-nos al millor rival possible".

El de Portugalete ha esmentat més d'una vegada que l'aturada no els ha anat bé, frase que en part es ratifica en observar que el MoraBanc no ha passat dels 70 punts en els tres duels posteriors. "Estem en una lliga molt competitiva i venim de jugar contra dos dels tops d'Europa", ha explicat, afegint que els seus potser estan, o han estat, en una fase que tots els equips passen: "Potser hem de recuperar una mica aquelles sensacions que teníem abans de l'aturada i recuperar, tot continuant fidels al nostre estil, el feeling de cistella una mica més i l'anotació de tirs senzills". Complementant també les darreres actuacions andorranes, se li ha demanat per l'important protagonisme dels bases, Jean Montero i Jerrick Harding. En aquest sentit, Lezkano ha indicat que això s'ha fet segurament de manera inconscient pel seu estat de forma, però que "aquest conjunt és molt més que dos jugadors, i ho hem demostrat". Tot i això, ha exposat que "molts d'ells han de fer una passa endavant i ser una altra vegada la seva millor versió".

En darrer lloc, i preguntat per la barrera de les 12 victòries, el tècnic ha apuntat que no ha fet càlculs ni ha mirat el calendari dels altres conjunts, però ha comentat que aquesta pot ser un objectiu "per a tots els que estem allà a baix". Cal recordar que a la Lliga Endesa arribar als 12 triomfs sol assegurar la permanència, i els del Principat, catorzens, en porten vuit a falta de nou jornades.