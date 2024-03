La Coordinadora per un Habitatge Digne, en contra de "la trampa del fill"

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha iniciat una lluita en contra del que ha anomenat com "la trampa del fill". Aquesta és una excepció utilitzada per alguns propietaris per fer fora als llogaters, al·legant que necessiten l'habitatge per a un parent proper. La Coordinadora assegura que a causa d'aquesta trampa i de la manca de recursos de Govern per controlar aquest engany, molts llogaters han acabat renunciant lluitar davant la dificultat i ambigüitat del procediment, així com l'abús de poder per part del propietari. Per aquest motiu, des de l'organització han iniciat una campanya amb la finalitat de garantir els drets als llogaters i lluitar per combatre aquesta trampa, mitjançant l'organització col·lectiva i el seguiment correcte per part de l'administració.

En la publicació feta a les xarxes socials, la Coordinadora detalla que amb l'aprovació de la Llei 24/2023, el 28 de novembre, de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges, una de les excepcions per l'aplicació de les pròrrogues és per l'ús propi o a favor de familiars de fins a segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat. Davant d'aquesta Llei, la Coordinadora assegura que alguns propietaris estan fent fora als llogaters amb aquesta excusa, la qual "en alguns casos resulta ser falsa". Apunten que no només el llogater es troba amb dificultats per demostrar si la voluntat del propietari és verídica o no, sinó que des de l'administració no es tenen eines suficients per fer un seguiment i aplicar sancions al respecte.

Tanmateix, asseguren que "aquest cas no té suficient força si actuem de forma individual" i que per poder fer front a un abús de poder com aquest, cal "organitzar-nos i defensar-nos com a col·lectiu". Per aquest motiu, la Coordinadora fa una crida a totes les persones afectades per aquesta trampa o que creuen que hi podrien estar:"No esteu soles i unides som més fortes!". Per poder participar en aquest espai, cal enviar un correu electrònic a [email protected] o a través de l'Instagram de la Coordinadora.