Jordi Aláez no jugarà contra Bolívia

Jordi Aláez ha quedat descartat per al segon amistós que l'absoluta ha de jugar en l'estada que està fent a Algèria, dilluns a les 22.00 hores contra Bolívia. El motiu? La lesió al genoll que ahir va patir en el partit contra Sud-àfrica, havent de sortir substituït al minut 25 per Èric de Pablos. Així, se'n baixa de la convocatòria d'aquestes 'FIFA Series' i provoca que Koldo Álvarez no pugui continuar comptant amb ell. Segons han comunicat des de la federació, Aláez es quedarà al país africà amb l'equip a l'espera del retorn al Principat per acabar de dur a terme les proves pertinents que determinaran l'abast de la lesió. A més, i segons ha pogut saber aquest mitjà, les previsions són negatives, ja que s'apunta a un possible trencament del lligament encreuat del genoll, la mateixa lesió que ja ha patit en dues ocasions.