Cardelús tanca el primer dia a Portimão amb una 23a plaça

El Gran Premi de Portugal ha donat avui el tret de sortida amb la primera jornada d'entrenaments al circuit de Portimão, marcada per diferents circumstàncies que no han fet fàcil el dia a Xavi Cardelús, però que ha estat força positiva tancant amb la 23a posició.

La primera sessió del dia ha estat complicada perquè al llarg de la nit ha plogut fang i la pista estava molt bruta, i fins i tot humida en algun dels seus punts. En aquestes condicions, que han endarrerit la posada a punt de la seva moto, el pilot de l'equip Fantic Racing ha marcat una volta ràpida d'1'48.981 en la seva segona sortida a pista i s'ha situat a la 22a plaça.

Al segon entrenament, l'asfalt de Portimão estava un pèl millor i això s'ha reflectit als temps de tots els pilots de la categoria de Moto2. El millor de l'andorrà ha estat d'1'44.298. Aquest registre l'ha deixat al 23è lloc a dos segons del millor temps en una sessió en la qual el mal de cap no li ha permès fer tandes llargues.

Demà a partir de les 10.25 hores començarà la P2 i a les 14.45 hores la Q1. La cursa de diumenge començarà a les 13.15 hores i està programada a 21 voltes.

Aquest ha estat el balanç de l'andorrà del primer dia de treball a Portugal: "La feina que hem fet avui ha estat positiva i profitosa, però encara podia haver estat millor perquè ens han afectat diferents circumstàncies negatives". "A la tarda, amb l'asfalt més bé, hem pogut treballar amb més continuïtat malgrat que m'havia d'aturar cada set o vuit voltes perquè tenia molt mal de cap. Malgrat això, he rodat només dos segons més lent que el millor registre de la categoria i hem fixat força la posada a punt de la moto per afrontar la jornada de demà en què espero no tenir tants problemes", ha finalitzat.