Andorra participa en el 3r Fòrum Transpirinenc de la Joventut.

El tècnic de l’àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat, Pau Rosillo, i la jove andorrana, Clàudia Conill, participen aquesta setmana en la tercera edició del Fòrum Transpirinenc de la Joventut. Aquesta edició del fòrum, que se celebra entre el 21 i el 24 de març a la localitat francesa d’Oloron-Sainte-Marie (Nova Aquitània), se centra en l’economia de muntanya i hi assisteixen un total de seixanta joves d’entre 18 i 29 anys.



La trobada està organitzada pel grup de treball de joventut de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) en el marc del programa Erasmus+, el qual té com a objectiu fomentar la participació activa dels joves en els territoris transfronterers. Es recorda que la CTP és un organisme de cooperació transfronterera format per Andorra, les comunitats autònomes espanyoles d’Aragó, Catalunya, País Basc i Navarra, i les dues regions franceses de Nova Aquitània i Occitània. Cal remarcar que Andorra forma part d’aquest Fòrum des de la primera edició, la qual es va celebrar el 2021 i permet als joves andorrans i residents crear xarxa amb la resta de joves dels territoris pirinencs.