Andorra torna a sumar-se a l’Hora del Planeta

Un any més, Andorra s’afegeix a l’Hora del Planeta, una iniciativa que té per objectiu apagar l’enllumenat dels edificis i monuments com a gest simbòlic per cridar l’atenció sobre la problemàtica al voltant del canvi climàtic. En aquest sentit, edificis administratius, empreses privades i monuments destacats del país apagaran les llums durant una hora aquest dissabte 23 de març amb la finalitat de conscienciar a la població de la importància d’aplicar mesures d’estalvi energètic.



Així, durant l’Hora del Planeta, programada de 20.30 hores a 21.30 hores, apagaran els seus llums l'edifici de Govern i el del Prat del Rull, la Casa de la Vall i el Consell General, la seu central de FEDA (a excepció de les instal·lacions que s’han de mantenir operatives per seguretat) i les façanes dels comuns que en el cas d’Andorra la Vella també s’apagaran els llums de les fonts, dels cirerers del passeig del riu i de l’avinguda Meritxell mentre que a Escaldes-Engordany l'acció també se centrarà a l'edifici la Llanterna i en la Dama de Gel. En l’àmbit del sector privat, Grup Pyrénées, que de manera interna impulsa des de fa temps diferents accions d’estalvi energètic, també s’afegirà a la iniciativa apagant els llums de les façanes d'alguns dels seus establiments (Grans Magatzems Pyrénées, IO:Electro&Home Tarragona, Andorra 2000 i Ktuin).



L'Hora del Planeta va iniciar-se el 2007 a Sidney, Austràlia, i set anys ja és una iniciativa mundial que mobilitza a milions de persones en defensa del medi ambient i del nostre planeta.