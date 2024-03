Crema un cotxe a la sortida del túnel d'Envalira

Un cotxe amb matrícula francesa s'ha cremat aquest matí a la rotonda de sortida del túnel d'Envalira, en territori francès. El servei de circulació del Pas de la Casa han alertat al Cos de Bombers d'Andorra que s'han desplaçat al lloc dels fets cap a les 06.45 hores. Segons informen des del Cos, quan estaven procedint a l'extinció del foc han arribat els bombers de la regió francesa, qui també havien estat alertats. El vehicle ha quedat totalment calcinat i l'únic ocupant del cotxe no ha patit cap lesió.

Per El Periòdic

