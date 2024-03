Encamp vibra amb la 30a edició del Meeting Internacional de natació

La piscina del Centre Esportiu d’Encamp ha viscut aquest dissabte una jornada plena d’emocions, competitivitat i molta natació. Les instal·lacions han acollit la 30a edició del Meeting Internacional de natació, organitzat pel Club Natació de la parròquia amb la col·laboració del Comú d'Encamp, i de la Federació Andorrana de Natació (FAN), entre altres patrocinadors. L'esdeveniment que ha omplert la piscina de gom a gom, amb un públic entregat i gairebé 350 esportistes provinents de 12 clubs: CN Castellet, CN Puigcerdà, CNSEK Barcelona, CN Sant Andreu, CN Tortosa, Federació Navarra Natació, CN Escaldes, CN Tristaina, Cleser, Lauesport, CN Serradells i CN Encamp.

La jornada s’ha dividit en dues sessions, amb la primera començant a partir de les 10.00 hores amb les categories prebenjamí, benjamí i màster. Les curses s’han succeït en les diferents modalitats, amb l’estil lliure, braça, esquena i papallona, tant en categories masculines com femenines. També han tingut lloc les diferents proves de relleu masculí i femení, tot plegat en la piscina de 25 metres.



Un cop finalitzades totes les curses, s’ha procedit a l’entrega de premis, que ha anat a càrrec del cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez; el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba; la ministra de Cultura i Esports del Govern, Mònica Bonell; el president de la FAN, Joan Clotet; i el president del Club Natació d’Encamp, Dani Múgica. Tots ells han fet entrega dels trofeus i medalles als guanyadors i guanyadores, i han aprofitat l’oportunitat per encoratjar els més joves a continuar esforçant-se per a aconseguir fites encara més grans i poder aprendre sobretot dels valors que aporta l’esport.



A la tarda, arriba el torn de les categories aleví, infantil, júnior i absolut amb el mateix format, és a dir, començant pels més joves fins als sèniors. L’entrega de premis està programada a partir de les 19.00 hores, quan la competició posi punt final en una jornada de celebració de l’esport i d’agermanament entre els diferents clubs, esportistes i entrenadors participants.