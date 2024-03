Una vianant ha resultat ferida aquest matí després de ser atropellada per un turisme amb matrícula espanyola a l'avinguda Príncep Benlloch, número 30 d'Andorra la Vella. L'accident s'ha produït al voltant de les 09.30 hores i la Policia ha rebut l'avís a les 09.37 hores. La dona ha estat traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Per El Periòdic

