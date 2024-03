Empat davant el tercer de la Copa Àfrica

Enorme empat 1-1 de la selecció de futbol a Annaba (Algèria) contra Sud-àfrica, la tercera classificada de l'última edició de la Copa Àfrica. Els 'Bafana Bafana' van fer un primer avís als dos minuts de partit, una pilota que arribava a l'àrea andorrana, però que no trobava rematador. En canvi, qui va posar el gol va ser Andorra. Corria el minut sis, quan 'Cucu' pressionava al porter sud-africà. La lluita del davanter tenia premi i posava Andorra per davant.



Els de Koldo Alvarez van tenir la segona amb una rematada de Jordi Aláez a l'interior de l'àrea. Un xut que marxava per sobre el travesser. El mateix Aláez, minuts després, protagonitzava la cara amarga del partit. El davanter havia d'abandonar el terreny de joc amb una lesió, que li deixa males sensacions, però que s'haurà de confirmar amb proves. Poc més tard, arribava l'altre protagonista del partit. Si 'Cucu' havia fet el gol, Jose Gomes evitava els de Sud-àfrica. El porter va tenir dijous una actuació estel·lar, amb intervencions de mèrit que mantenien als tricolors per davant. El porter, però, no podia fer res al 24', quan una rematada des de l'interior de l'àrea de Mokwana feia pujar l'empat que servia per arribar al descans.



El segon temps començava amb Jose Gomes mantenint el seu impecable estat de forma, precisament quan Sud-àfrica més intentava buscar la porteria andorrana. Passaven els minuts i els africans buscaven la remuntada, tot i que Andorra gaudia també d'alguna opció al contraatac, com una cavalcada de 'Cucu' que acabava amb un xut des del frontal blocat pel porter. El marcador ja no es mouria, i la selecció celebrava un gran empat contra un equip classificat més de 100 posicions més amunt al rànquing FIFA.



Del partit, en queden dos noms propis més: Adri da Cunha i Joao Pedro van disputar els seus primers minuts amb la samarreta de l'absoluta.



El pròxim rival a les FIFA Series serà Bolívia, i es disputarà dilluns a les 22.00 hores al mateix escenari. Amb aquest duel, es tancarà la finestra internacional.