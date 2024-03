L'FC Andorra suma una nova derrota a Cartagena (1-0)

L'Andorra ha pagat tots els seus mals en una nova derrota lluny de casa. Els tricolors han dominat i han tingut més ocasions que el Cartagena, però la falta d'encert i la pilota aturada han condemnat l'equip del Principat.

Els d'Eder Sarabia no han sortit bé i en els primers minuts s'han vist superats pel conjunt local. Així, tot just començar, Nico ha hagut de treure una gran mà en un córner que ha rematat Musto. El Cartagena feia mal amb el seu joc directe i en ràpides transicions, i a l'Andorra li ha costat uns minuts asserenar-se i fer-se amb el domini del joc. Quan ho ha fet ha fregat el gol en una ocasió claríssima just abans de la mitja hora de joc: Pombo ha enviat una canonada al travesser i, en la segona jugada, Scheidler no ha aconseguit donar-li prou força a la rematada.

Però quan tot semblava que al descans s'hi arribaria amb empat sense gols, en un nou servei de cantonada, l'efesé ha obert el marcador en un cop de cap inapelable de Fontán (41'). El gol, evidentment, ha estat un cop dur, però els tricolors han sortit forts a la represa i han merescut el gol en el primer tram del segon temps.

Iker Benito ha tingut una ocasió claríssima (56') i uns minuts després Scheidler ho ha provat en dues ocasions. El partit ja s'havia convertit en un atac-i-gol constant, tot i que després d'aquests tres ensurts, el Cartagena ha aconseguit apaivagar l'empenta visitant. Fins al final, només un xut de Pombo, que ha sortit fregant el pal (81'), mentre que els locals han tingut la sentència ja a les acaballes, amb una gran maniobra d'Ortuño que ha acabat amb la pilota al travesser.