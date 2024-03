Montero fa somiar al MoraBanc Andorra en el partit dels triples

Victòria molt merescuda i important per al MoraBanc Andorra (85-80) contra el Casademont Saragossa, que torna a posar als tricolors a la competició. Partit boig a la Bombonera amb una afició que com de costum, ha animat als seus fins al final i ha provocat que els visitants se sentissin com en una olla de pressió. El festival de triples, la grandesa de Jean Montero i la insistència del Saragossa en el darrer quart han sigut els protagonistes del duel.



Panorama inusual durant els dos primers minuts de matx amb un marcador que no es movia. En una situació d'atac, Stan Okoye li treu la personal a Emir Sulejmanovic, i amb dos llançaments lliures, era com al digital es canviava el 0 pel 2 a favor dels locals. El festival de Tobias Borg ha iniciat amb una passada en un forat entre jugadors per Okoye, que acabaria en cistella pel 6-1. De fet, no conforme amb assistir, marcava de dos per mantenir les distàncies al 8-5. Els aragonesos sortien a la pista a buscar la falta, i tot i trobar-la, els de Natxo Lezkano han tingut una superioritat en el joc digna del seu màxim nivell. El primer parcial ha finalitzat sent favorable pels tricolors (19-16). Felipe Dos Anjos continuaria amb la bona dinàmica de l'equip anotant de dos. A la contra, Jerrick Harding veia l'antiesportiva. Un molt bon triple de l'escolta suec faria esclatar a la Bombonera. Els de Porfirio Fisac contestarien ràpidament amb la mateixa cistella, però sense tocar anell pel 24-22. En aquest sentit, Casademont Saragossa aconseguiria l'empat fins en dues ocasions al segon quart. En tres cistelles, Tyson acabaria marcant la diferència en cinc punts, i Harding l'augmentaria a dos més (36-29). El 39-37 de la mitja part seria obra d'un altre triplàs espectacular de Mark Smith.



A la represa del partit, obria el marcador Borg amb un nou triple. Però, els visitants no trigaven a posar-se per davant per primer cop amb una cistella de tres. Tanmateix, els tricolors arribaven a capgirar el marcador amb el destacat 2+1 d'Okoye pel 48-42. Montero passaria el baló a Dos Anjos, que acabaria en mans de Borg per un altre triple que posaria la diferència més gran del duel fins al moment 55-44. Amb dues jugades de rèplica total entre ambdós equips, el tercer quart quedava amb un 64-53 que feia pensar que es vindria una victòria gegant pels homes de Lezkano.



No obstant això, el Saragossa sortia a totes en els últims minuts, tant que retallaven la distància a 10 punts. Això sí, Maric feia cistella amb assistència de Tyson pel 72-65 que aclaria a la pista que no volien deixar-se anar el matx. Madsen fallava els lliures en el pitjor moment possible, ja que els visitants seguien 'in crescendo', demostrant la seva millor versió. Smith deslligava la fúria andorrana en encarar-se amb la grada. De mentre, el digital es posicionava al 74-71. I així, amb retallades contínues, Montero posaria el punt final amb un 2+1 al 80-77 que sentenciava els darrers segons del partit.



Així, el MoraBanc Andorra torna a retrobar-se amb la victòria amb cinc punts de diferència i viatjarà a Múrcia amb la moral alta després del bon joc realitzat a casa, segons informa l'ANA Esports.