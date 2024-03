Contra Bolívia amb la Nations League en ment

La selecció absoluta s'enfronta contra Bolívia avui a les 22.00 hores a Annaba (Algèria). Un partit amb el qual tancaran aquesta finestra internacional i alhora, la tanda dels amistosos 'FIFA Series' en el seu primer cop fora del continent europeu. Després d'aconseguir l'empat contra Sud-àfrica, els de Koldo Álvarez afronten el repte amb convicció, ganes de millorar i continuar creixent, amb la ment fixa en el duel contra Malta de la Nations League 2024.

Un bon plantejament i amb marge de millora en el joc ofensiu: així és com van definir Marc Pujol i Marc Garcia els seus 90 minuts de dijous contra l'equip africà. "Per ser la primera vegada i el rival de l'entitat que era, és un resultat molt important, que ens aporta confiança per continuar treballant com ho estem fent", va assenyalar el migcampista de l'Atlètic Club Escaldes. En aquest sentit, Garcia va esmentar que treure un empat tenint davant al 3r classificat de la Copa Àfrica "no s'obté sempre i hem de donar-li valor", alhora que "aprendre i millorar pel pròxim duel". D'altra banda, el seleccionador Koldo Álvarez va ser contundent: "Sud-àfrica és passat i quedarà el resultat que fem contra Bolívia". Un punt de vista bastant realista, sent conscient que si perden contra els sud-americans, el cop serà dur i farà efecte.

Així mateix, el de Vitòria-Gasteiz va elogiar el bon treball dels homes d'Antônio Carlos Zago en l'enfrontament contra Algèria. "És un club que ha sorprès per la qualitat dels jugadors, per la facilitat de combinar i d'associar-se en curt", va valorar. De fet, van remuntar un 1-0 fins a l'1-2. Al minut 79, però, els algerins marcaven l'empat, que van transformar en victòria al 94. "Van posar les coses difícils i esperem un partit complicat que a la vegada, serveixi per preparar la Nations", va anunciar.

Al vestuari s'ha declarat una molt bona setmana d'entrenaments, tot i ser penalitzats per la fatiga entre partits, a la qual els tricolors no estan acostumats. "Feia molt temps que no realitzàvem una setmana de feina en un sol lloc i no estem acostumats", va al·legar el migcampista de l'FC Ordino. No obstant això, veuen aquesta darrera cita intercontinental i l'amistós del juny a Espanya com ocasions per Malta, duel amb el qual "tots estem pensant", informa l'ANA.