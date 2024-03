Andona Racing puja al podi al GP Maresme

La pròxima cita per a l'equip és la Copa Catalana del Prat de Llobregat.

Així doncs, cal destacar els resultats en les diferents categories: Ares Rovira, bronze en Júnior en el seu debut; Laia Gómez, bronze en sub23; María Lluelles, or en elit (9a de la general); Anna Albalat, plata en elit; Mari Martínez, bronze en màster 30; i Keren Potash, bronze en màster 40.

Andona Racing va tancar un cap de setmana d'èxit al GP Maresme pujant al podi i portant diverses medalles cap al Principat. En aquest sentit, l'equip ha indicat en un comunicat que va ser "un dia èpic" en un circuit pla de tres quilòmetres, i que "va ser un espectacle veure-les atacar sense parar". Tot i això, es va arribar a l'esprint sense poder rematar la general de la cursa, però el conjunt "va marxar amb la sensació de missió complerta, demostrant que estan aquí per créixer i conquerir", han finalitzat.

Per El Periòdic

