David Pellicer, el millor andorrà del Torneig Internacional Copa de Govern

El Centre Esportiu dels Serradells va ser l'escenari el passat dissabte d'una nova edició del Torneig Internacional Copa de Govern, una cita organitzada per la Fandjudo i que va aplegar una seixantena de judokes d'Andorra, França, Espanya i Madagascar, de la categoria sènior. El millor tricolor va ser David Pellicer amb la seva segona plaça en categoria masculina -60 kg. D'altra banda, Cristina Juárez va finalitzar tercera en la categoria femenina -63 kg, Eric Viladrich cinquè en -66 kg, Marc Reig i Ivan Llanos van assolir la tercera i la cinquena plaça, respectivament, en la categoria -73 kg, Joaquim Tomàs va ser tercera en -81 kg, Albert Figueredo cinquè en -90 kg i David Lescano tercer en +100 kg.

Per El Periòdic

