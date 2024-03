Bon inici de Gerard de la Casa al català de muntanya

Gerard de la Casa (Ford Festa WRX – Baporo Motorsport), subcampió de la passada edició del Campionat Català de Muntanya, està decidit a seguir la seva particular lluita amb els Porsche, que continuen dominant, però les diferències semblen ajustar-se.

El pilot va aconseguir una meritòria segona posició, entre els turismes, a la Pujada Alcover 2024, prova amb què es va iniciar el campionat.

El pilot de Gedith Center va marcar un millor crono de 2'18"878, a escassos dos segons del temps del guanyador Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 Cup), després de protagonitzar un inici de competició (tres mànegues d'entrenaments) en progressió ascendent i amb uns registres que, en aparença, li donaven l'opció al triomf. Cal destacar que, a la tercera mànega d'entrenaments (2'19"513), va quedar a només dues dècimes del més ràpid (Jordi Gaig).



Mateix escenari amb temperatura a l'alça / Els membres de l'escuderia TRAMSport van preparar una nova edició de la prova a l'escenari habitual, la carretera que uneix Alcover amb Mont-ral i Prades, tot i que això els obliga a donar pas a veïns i visitants després de cadascuna de les mànigues. Els termòmetres van fregar els 25 graus al migdia, això va obligar els presents a refugiar-se a les nombroses zones de bosc que es troben a banda i banda de la TV-7041. Sense cap dubte, la sensació era estar en ple estiu. "Sense problema, tot ha anat bé, hem estat, crec, que més a prop que mai de Jordi (Gaig), però la segona pujada de cursa no hem pogut millorar i això ens ha deixat sense opcions. Ho seguirem intentant, no serà fàcil, però soc optimista", va assegurar De la Casa.

Durant aquesta temporada, el pilot, una vegada més, té una agenda molt carregada. "Repetirem els calendaris de l'any passat, encara que em sembla que aquesta temporada hi ha alguna cursa més. Així doncs, seguirem els calendaris català i espanyol, a més d'alguna prova d'algun certamen regional que m'agrada i on 'em tracten bé'. Si tot va com esperem, serà un any molt complet", va valorar.

La Pujada Callús-Sant Mateu de Bages, organitzada pel Moto Club Manresa, serà la pròxima cita del campionat i es disputarà el darrer cap de setmana del mes d'abril.