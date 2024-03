Sandra Herver diu adeu al tatami

La karateka Sandra Herver ha donat a conèixer aquest dilluns la seva retirada esportiva a causa d'una hèrnia discal, la que és sense dubte, la pitjor notícia per a qualsevol esportista. En aquest sentit, deixa els tatamis a només un any dels Jocs dels Petits Estats que s'organitzaran al país per una decisió medica. "Jo he somiat literalment en pujar-me'n al podi mundial. No sempre que es pot es vol", ha declarat. A banda, en l'acte han estat presents el president de la Fandkarate, Xavier Herver; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; i el secretari d'Estat per l'Esport, Alain Cabanes.

La tricolor posa punt final a una carrera de 12 anys que sent que ha "gaudit i exprés al màxim". Amb la família i l'equip tècnic, han valorat totes les opcions possibles envers la situació. Així i tot, la karateka ha esmentat que està "en la fase més conservadora, perquè l'operació, quant a quiròfan, és tremendament agressiva". Llavors, encara que la primera intenció fos continuar amb la carrera, va haver de posar el fre de mà immediatament per les negatives i les altes probabilitats de patir una mort immediata al tatami, fet que "el cos està demostrant la baixada de demanda física", ha explicat. "Jo convisc amb dolor les 24 hores, és així. De tant en tant em medico, però intentant evitar entrant en quiròfan", ha assenyalat, al·legant que hi ha més percentatge per a la intervenció quirúrgica i que per l'instant, està amb revisions continuades cada tres mesos.

El president de la federació i entrenador d'Herver ha volgut incidir en el risc i dificultat de les operacions a les quals s'ha sotmès la tricolor. "Que et trenquin l'estern, que t'obrin al pit per fer una operació a cor obert no és fàcil. Qualsevol altra persona hauria dit no", ha ressaltat. A banda, ha esmentat que "he tingut esportistes que a pesar de 1.000 batalles, no s'han lesionat mai, i hi ha persones que es lesionen freqüentment i alguns d'ells, de diferents àmbits i diferents esports al final acaben havent de deixar el món de la competició perquè el seu cos és prioritari".

Per la seva part, Bonell ha aprofitat l'acte per recalcar la importància de ser en els moments més difícils dels esportistes i federacions, tant de part del Ministeri d'Esports com de la secretaria d'Estat. "Quan ens van contactar i ens van convidar a assistir-hi, no ho vam dubtar en cap moment", ha explicat. Així, ha expressat el suport a la Fandkarate i a Sandra Herver. "El que volem és que continuïs vinculada a l'esport. Quan sorgeixen moments així, nosaltres tenim la necessitat de fer-ho veure a totes les federacions i federats", ha assenyalat. Cabanes ha suportat les paraules de Bonell, volent afegir la consciència d'acompanyar en el trajecte als professionals de l'esport que "realitzen molts sacrificis i esforços per arribar a donar el millor d'ells mateixos".

Ara per ara, està en una etapa de dol, en què té "dies molt negres i d'altres una mica més clar". Tanmateix, és conscient del conjunt d'experiències que li ha aportat l'esport amb el qual demostra sentir-se totalment agraïda. "Em quedo amb el sentit de la vida que jo li he donat a la meva carrera esportiva", ha conclòs.



El futur pròxim / A més de ser karateka, Sandra Herver també exerceix com a entrenadora de les joves cadets federades. "Estic posant tota la meva voluntat perquè les meves alumnes puguin ser als Jocs dels Petits Estats", ha esmentat, sempre incidint en el fet que "moltes vegades dones el 100% al tatami i el resultat no acompanya". Això sí, ella prefereix que surtin amb la sensació que "ho han donat tot", informa l'ANA.