El VPC Andorra tanca la fase regular imbatible

Nova victòria pel VPC Andorra davant els Gòtics per 12-25 en la darrera jornada de la fase regular de la Divisió d'Honor Catalana. Així, els de Dani Raya tanquen la seva participació en la jornada 10 amb un ple de victòries, reafirmant el lideratge amb 49 punts i una distància de 13 respecte al segon classificat, que, justament, és el seu últim rival. Això sí, abans de guanyar van haver de patir contra un contrincant dur que va posar els punts sobre les is des de l'inici.

Els tricolors s'avançaven amb un assaig de Ramiro Gandini que acabava transformant ell mateix, mentre que els barcelonins minimitzaven les diferències amb un cop de càstig pel 3-7. Abans de la tornada als vestidors, Gandini provocava dues penalitats que es prenien com una glopada d'oxigen pels VPC (3-13). En la represa, el digital marcava el 3-20 després d'un assaig amb transformació que feia reaccionar als Gòtics. En aquest sentit, els locals donaven dos cops de càstig pel 9-20 i, encara que no donaven per mort el partit, un altre assaig obra dels visitants sentenciava el 12-25 definitiu.

El VPC jugarà les semifinals de la competició a casa el cap de setmana del 14 d'abril contra el Barça.