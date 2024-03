Carla Medina i Carla Mijares, al top3 del Campionat d’Espanya

Tret de sortida als Campionats d’Espanya a Formigal que ahir dilluns va acollir la primera cursa de la cita: el gegant femení. Així, Íria Medina i Carla Mijares es van fer amb les dues primeres posicions del podi en la seva millor carrera de tota la temporada. A més, van poder assolir una millora de punts FIS.

Medina es va imposar amb un crono de 1.53.51, marcant el segon millor temps en la primera mànega, només superada per Carla Mijares. Tanmateix, a la segona assolia el millor crono i aconseguia, finalment, la victòria. Així, millora el seu resultat en punts de Peio (33.06) amb 31.77, els quals faran mitjana amb la marca més destacada del curs obtinguda a Alpe Cernis (30.81). Medina rebaixarà, doncs, la seva puntuació FIS, que actualment és 32.32.

De fet, Mijares es va quedar a tan sols +1.12 de la seva compatriota, en deixar-se anar el temps en el segon descens. Igualment, Mijares baixa els seus punts a 41.74, respecte als actuals 42.84. Cal destacar que la tricolor no havia competit encara en aquesta temporada en la disciplina de gegant.

Per la seva banda, Clàudia Garcia no va poder acabar la segona baixada, tot i fer el 7è millor temps en la primera. En canvi, Emma Ledesma sí que ho va poder fer per a la 16a posició.

Caminal, al descens a Sarntal / L’estació de Sarntal (Itàlia) va presenciar ahir una jornada intensa de descens corresponent als Campionats Nacionals italians de velocitat. Així doncs, Jordina Caminal va ser 25a amb 1.07.87, a +2.18 de la guanyadora, la italiana Nicol Delago (1.05.69). El mateix escenari es va produir en el primer entrenament oficial, on la tricolor va ser 22a (1.07.85), a +2.40 del millor crono, també assolit per Delago.

En la programació d’avui, figura una doble cita amb el supergegant, ja que es correrà un del Nacional d’Itàlia i un altre del Nacional de San Marino.

Rius, 8è a Formigal / En la primera jornada dels Campionats d’Espanya a Formigal, en el gegant masculí, Àlex Rius va assolir la millor posició de la representació andorrana, 8è amb +2.62 respecte al guanyador, l’espanyol Albert Ortega (1.49.90). Per la seva part, Xavier Cornella va acabar 9è amb +3.08, mentre que Àlvar Calvo va finalitzar 10è (+3.73).

Igualment, va competir l’equip U19 de l’EEBE amb Eric Ebri, 18è; Maià Font, 24è; Pirmin Estruga, 26è; Marc Fernández, 30è; Salvador Cornella 36è; Jan Torres, 35è; Marc Delgado, 43è, i Nico Daban, 52è.

A Pila (Itàlia) va estar present Pere Cornella per competir al supergegant dels Nacionals Júniors d’Itàlia (NJC). Corria amb el dorsal 39 i va aconseguir la 25a posició entre una altíssima participació de 115 esquiadors. L’esquiador va marcar un temps de 1.27.34, a +3.24 del guanyador, que va ser l’italià Gregorio Bernardi (1.24.10).

Així mateix, va marcar 73.71 punts FIS, amb els quals millora els actuals 61.89. En la jornada d’aquest dimarts, està programat un segon supergegant FIS.

L’Andorra Freestyle Club / L’Andorra Freestyle Club (AFC) ha assolit diversos podis en la darrera competició de la temporada, el Trofeu KSB Grau Roig del passat cap de setmana. El club va comptar amb 24 participants de diferents categories. L’snowpark va rebre aquest campionat amb unes bones condicions i una neu que va aguantar tot el transcurs de la cita esportiva. En snowboard, Nerea Fernández es va imposar en les categories absoluta i U17, obtenint el primer lloc en ambdós. En U13, Loui Lemarigner va finalitzar en la tercera posició. Pel que fa a l’esquí, Henry O’Meara i Alex Ackermans van tancar el podi de la categoria absoluta amb una segona i tercera posició, respectivament. En U15, la victòria va ser per Martin Cantelli, seguit d’Àlex Rojas (2n) i Nil Richomme (3r). A més, l’AFC també va tenir podis en categories inferiors: en U11, Marc Lorente, mentre que en U9, Yaro Comte va ser primer, i Leo Sierra, segon.