Els patrocinadors del MoraBanc recapten 830 euros per AMMA

Així, les marques van poder fer el donatiu en funció de les estadístiques finals en cada una de les accions del joc proposades. La iniciativa va comptar amb la participació de Ford Autoselecció amb els tirs lliures; Total Energies amb els triples; Mapesa amb les assistències; Via Moda amb els rebots i Assegurances Cubillas amb els punts han col·laborat en una recaptació destinada a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA).

El MoraBanc Andorra anunciava fa unes setmanes que l’enfrontament davant el Lenovo Tenerife del passat 16 de març, era de caràcter solidari, en què s’han pogut recaptar 830 euros per a l’associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA) que ha estat entregada avui a la tarda. Diversos dels seus patrocinadors, no només han demostrat la seva implicació amb el projecte esportiu, sinó que a més, «no dubten a col·laborar quan se’ls necessita», segons han esmentat en un comunicat emès pel club.

Per El Periòdic

