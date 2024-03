El Makalu, l'objectiu del 2024 per a Stefi Troguet

Després de coronar l'any 2022 el K2 i el 2019 el Nanga Parbat i el Manaslu, Stefi Troguet s'ha proposat per aquest 2024 ascendir el Makalu, la cinquena muntanya més alta del món. Aquesta fita arriba dins del seu projecte 14x8.000 sense oxigen assistit, el qual arriba arriba a la seva sisena edició.

El Makalu és una muntanya que amb gairebé 8.500 metres se situa a l'Himàlaia, un repte complicat per a l'encampadana i que pot arribar a ser dels més exigents que ha fet. El motiu, perquè el farà únicament acompanyada d'un xerpa. "No és un repte petit, continuem amb els reptes grans", ha esmentat aquest matí l'alpinista durant la roda de premsa. L'inici de l'expedició està a tocar, ja que justament en dues setmanes, el 9 d'abril, marxarà cap al continent asiàtic. L'elecció del Makalu ha estat per una decisió de 'Nims' Purja, reconegut alpinista que ha acompanyat Troguet en diverses expedicions. "La primera proposta que em va fer va ser el Lhotse", ha explicat l'andorrana, tot assenyalant que logísticament "és molt més fàcil". Aquest cim era un dels seus objectius per l'any passat, el qual no va poder complir i que ara ha quedat en standby, i amb la voluntat de no repetir, va sorgir l'opció del Makalu, més complicat logísticament, però que "em dona una mica de seguretat o llibertat" en comparació les altres expedicions que ha fet perquè no anirà acompanyada per un grup que la fan amb oxigen.

Pel que respecta al planning, ara per ara només contempla els dies de trekking, el qual iniciarà l'11 d'abril una vegada enllestides diferents gestions. Aquest calcula que durarà entorn 8 i 10 dies, per poder arribar al camp base al voltant del dia 20 i, a partir de llavors, amb la vista posada a la primera de meitat de maig, començar l'aventura. Tot això, però, "són suposicions" que dependran després del funcionament de tot plegat. El vol de tornada està programat, "per posar-hi una data", pel 25 de maig, i Troguet va amb un visat de 90 dies, motiu pel qual "tinc marge per a tot".

Demanada pel seu estat d'ànim i físic abans de partir cap a l'Himàlaia, l'alpinista ha assegurat estar "molt carregada" en els dos sentits després d'un any 2023 complicat, sobretot per la part emocional i dura a l'Everest, on "no podia respirar i vaig patir Covid".

En darrer lloc, l'encampadana no s'ha volgut oblidar dels patrocinadors, que des del primer dia i les seves primeres expedicions abans de fer un 8.000 ja eren majoritàriament els mateixos. Un d'ells és el Comú d'Encamp, des del qual la consellera Verònica Solsona ha esmentat que Troguet viu la muntanya "de la forma més natural i pura possible. Això fa molt ressò al país i la manera que tenim nosaltres de viure la muntanya".