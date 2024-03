Andorra cau per la mínima contra Bolívia

Un altre gran partit de la selecció absoluta a Annaba (Algèria). Les FIFA Series van posar ahir el punt final amb una derrota per la mínima (1-0) davant Bolívia. Ara, tornen al Principat amb la mentalitat de preparar l'amistós contra Espanya i poder donar la seva millor versió en el primer partit europeu de setembre contra Malta.

És cert que la primera ocasió va ser pels sud-americans. Una bona intervenció de Jose, però, va evitar el gol. Poc després, torn per Andorra. Córner tret des de la dreta que acabava amb una pilota penjada a l'àrea. Allà, Max Llovera, incorporat a l'atac, rematava amb el cap just per sobre el travesser. Al minut 12, però, Bolívia marcava el gol que acabaria decidint el partit. Passada de la mort des de l'atac esquerre i Vaca, el jugador més perillós, feia l'1-0. A partir d'aquí, només ocasions d'Andorra per donar pas al descans. Totes dues amb rematades de cap de Christian Garcia, la segona, direcció a l'escaire, exigint al porter.

En la represa, els tricolor van estar a punt de trobar l'empat. Desplaçament en llarg de Garcia per Aaron, encarant el porter, qui resolia en dos temps. Minut més tard, l'única de Bolívia a la segona meitat. Una rematada des de la frontal de l'àrea que s'estavellava al travesser. Passaven els minuts i els del Principat continuaven insistint a trobar el gol. De fet, en l'última mitja hora, els de Koldo Álvarez de Eulate van viure pràcticament a l'àrea rival. Tant és així, que en faltes i serveis de cantonada, van tenir l'empat a tocar. Fins i tot, en l'última jugada, Xisco Pires (porter de la selecció des del minut 60) pujava a rematar una pilota aturada que posava el xiulet final.