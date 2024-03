El Fudo-Shin, l'equip més premiat del Campionat Nacional

Com s'ha esmentat, el Fudo-Shin va ser el més llorejat amb un total de 32 medalles (12 d'or, nou de plata i 11 de bronze), el segon classificat va ser el Club Karate Encamp amb 13 medalles (cinc d'or, quatre de plata i quatre de bronze) i tercer el Club Karate Xavier Herver d'Ordino amb 14 medalles (quatre d'or, set de plata i tres de bronze). El quart va ser el Club Karate Jion de la Massana amb nou medalles (dos d'or, tres de plata i quatre de bronze) i, en darrer lloc, va quedar el Club Karate Tradicional Canillo amb zero medalles.

El Club Karate Fudo-Shin d'Escaldes-Engordany va ser el club que més medalles es va endur en el Campionat Nacional d'Andorra de Karate, que va tenir lloc dissabte passat al Pavelló Prat Gran d'Escaldes-Engordany. Sent la cita més important del curs, la participació total va ascendir fins als 50 competidors de cinc clubs diferents.

Per El Periòdic

