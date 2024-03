L’Automòbil Club Andorra tanca l’any 2023 amb més d’11.600 socis

Pel que respecta als comptes de l’Automòbil Club Andorra, Tarrado ha comentat que els anuals han tingut un resultat positiu d’uns 176.000 euros que es destinaran als fons socials, mentre que per aquest 2024 hi ha previst un pressupost molt pròxim als 240.000 euros.

Amb tot, el president de l’Automòbil Club Andorra, Enric Tarrado, ha indicat que el repte per aquest 2024 és arribar als 12.000 membres, i que un altre dels objectius de l’ACA és poder adaptar el club a noves generacions. A més, com a novetat d’enguany, han apuntat que arribarà el Ral·li Princesa, una prova que cal recordar és totalment femenina.

Per El Periòdic

