Unió Hotelera preveu un 65% d'ocupació per la Setmana Santa

El director d'Unió Hotelera d'Andorra, Jordi Pujol, ha explicat que les dades d'ocupació han augmentat unes dècimes, i que es preveu que l'ocupació pels dies de Setmana Santa estigui entorn el 65%. Pujol també ha recordat que fa 10 dies la previsió era del 60% i ha manifestat que espera que el factor "darrera hora acabi de fer pujar aquesta previsió i tinguem, com tot sembla indicar, una bona Setmana Santa".

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació