Concurs per remodelar l'edifici Font de Ferro

Nou concurs per rehabilitar un edifici per destinar-lo a lloguer a preu assequible. Es tracta del de la Font de Ferro, situat a Aixovall, que el Govern va adquirir i ara vol destinar a pisos. Així, per tal de procedir a la seva rehabilitació l'Executiu ha convocat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el concurs perquè les empreses puguin presentar les seves ofertes. De fet, les constructores tindran fins al 13 de maig per fer les seves propostes, i les públiques s'obriran el 16 de maig.



S'ha de recordar que l'Executiu està duent a terme a hores d'ara diferents remodelacions d'habitatges, el primer dels quals, l'antic hotel Àrtic, estarà ja disponible perquè hi entrin inquilins pels volts de l'estiu. Són tretze habitatges d'una habitació i d'entre 30 i 50 metres quadrats; tretze més de dues habitacions (entre 55 i 75 metres quadrats) i un més de tres habitacions i 80 metres quadrats.