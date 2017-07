Notícia Peratallada (Baix Empordà) El feudalisme intacte darrere les muralles gironines del segle XII Peratallada.

No és cap novetat sentir parlar de la Girona medieval i dels pobles que l’envolten, fins i tot els serièfils de l’altra punta del món se n’han assabentat amb ‘Joc de Trons’. Però és fàcil (i una pena) passar-se Peratallada, un dels nuclis medievals millor conservats de Catalunya, ja que només una petita muralla amb un arc d’entrada avisa de l’arribada a la vila.



Situada al municipi de Forallac, Peratallada està declarada com a conjunt històrico-artístic i bé cultural d’interès nacional, on destaquen el castell fortificat, d’entre els segles XI i XIV, i l’església romànica de Sant Esteve del segle XIII.



Un indret perfecte per envoltar-se d’història però també per perdre’s pels seus carrerons i trobar el millor restaurant: el poble és reconegut per la seva oferta gastronòmica.