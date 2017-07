Les dones catalanes demanen que les andorranes puguin avortar

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) insta el Govern de la Generalitat «a posar com a prioritat en l’agenda política d’afers exteriors catalans la demanda del compliment dels drets humans i, en concret, dels drets sexuals i reproductius de les dones andorranes aprofitant els estrets vincles de proximitat, llengua i cultura entre el poble català i l’andorrà, propiciant l’activació, per part del Govern andorrà, de tots els mecanismes possibles per garantir-los».



El CNDC és l’òrgan col·legiat de participació i consulta de l’Institut Català de les Dones que integra les representacions de més de 380 entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona. També integra les entitats de dones per a les qüestions vinculades al Pla del Govern català en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu, reconegut com a organisme amb estatus consultiu especial del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides.



Amb tot aquest pes polític, el CNDC declara el seu suport «en la defensa dels drets sexuals i reproductius i del dret a viure sense violència masclista de les dones andorranes». Amb detall, el col·lectiu demana que «les dones que viuen a Andorra tinguin drets reproductius i sexuals dignes, que els protocols es renovin amb la coherència dels nostres temps i que es contractin persones expertes en violències masclistes a cada servei».



Una altra petició és que «el Conveni d’Istanbul s’implanti en la seva totalitat per a una Andorra sense violències masclistes». Una de les últimes mesures aplicades al Principat que emanen del Conveni d’Istanbul ha estat l’activació d’un telèfon d’atenció a les víctimes de violència les 24 hores al dia, tots els dies de l’any, el 181.



També exigeixen que «es despenalitzi la interrupció voluntària de l’embaràs com a mínim pels supòsits de malformació del fetus, violació o perill per a la salut física i mental de la mare». A Andorra avortar està prohibit i penalitzat en tots els casos. L’associació Stop Violències va endegar fa uns mesos una campanya de recollides de firmes per demanar que el Consell General aprovi la despenalització de l’avortament e almenys els tres supòsits bàsics, els citats pel Consell Nacional de les Dones.



Finalment, el CNDC vol que «es reguli legalment l’avortament amb respecte del dret fonamental a la igualtat efectiva entre dones i homes».