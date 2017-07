Notícia Torres entén les presses per construir la plataforma El cònsol encampadà avisa que s’ha de complir la legalitat El cònsol major d’Encamp, ahir. Autor/a: ANA / M. M.

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va explicar ahir que el comú encampadà no ha presentat cap tipus d’al·legacions durant el procés d’exposició pública del projecte de construcció de la plataforma de Soldeu. La infraestructura, impulsada per Ensisa, sí que ha rebut al·legacions per part de l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, que entén que qualificar la construcció d’interès nacional és il·legal. La idea d’Ensisa era tirar endavant les obres un cop acabés l’exposició pública, període que va finalitzar ahir. Com que el projecte ha rebut al·legacions, el període establert per la societat dominada pel Comú de Canillo es pot veure afectat. Torres va recalcar que el comú no es posicionarà ni tampoc ha presentat al·legacions «perquè entenem que no ens pertoca». Tot i això, el màxim representant encampadà ha indicat que entén que «Ensisa tingui pressa per començar les obres» però també va avisar que «cal complir la legalitat de la mateixa manera que la compleixen tots els ciutadans d’Andorra». Per això va concloure que «es pot anar ràpid però sempre dins del marc legal».