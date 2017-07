El Duende inicia la Copa del Rei a la desena plaça

La Copa del Rei començava a la badia de Palma de Mallorca amb les dues primeres proves. El Duende, on es troba Marcel Lescano, conclou la primera jornada a la desena posició.



A la primera prova van realitzar una bona sortida, agafant el costat bo i van defensar-se durant tot el traçat, però amb el handicap d’haver-se d’enfrontar a l’aigua a tripulacions professionals. Acabaven a la desena plaça, amb el Team Vision Future imposant-se. Segon va ser el Paprec Recyclage i tercer l’Alizee. A la segona regata també van portar a terme una bona sortida per concloure novens. El guanyador va ser el’Alegre, seguit pel Phoneix i l’Alizee. El Duende ocupa la desena plaça de la general amb 19 punts. El líder és el Team Vision Future amb cinc. El segon lloc és per l’Alizee amb sis i el tercer pel Phoneix amb set. «Estem molt contents de com ha anat el primer dia, perquè som cinc nous a la tripulació i hem fet una bona pinya, i això es nota a l’hora de navegar», indica Lescano, assegurant que avui «atacarem per guanyar alguna plaça».