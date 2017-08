Espanya acollirà els infectats d’Andorra

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat d’Espanya, Dolors Montserrat, i el ministre de Salut del Principat, Carles Alvarez, van signar ahir un protocol perquè els andorrans i residents que tinguin una malaltia infecciosa d’alt risc, com l’Ebola, puguin ser atesos en un centre especialitzat espanyol. Fins ara, si un ciutadà d’Andorra es trobava de viatge i contreia una malaltia contagiosa greu podia ser atés en un hospital d’Espanya, però des del Principat s’havia de fer una demanda i el procediment era força feixuc, mentre que amb el nou protocol, «el procés serà automàtic», sense la necessitat de fer la petició, segons va destacar ahir Alvarez.



Els ministres van signar el protocol durant una reunió bilateral sobre qüestions sanitàries que s’emmarca en el Protocol d’Entesa i Amistat i de Cooperació General. En relació, Montserrat va destacar que aquesta reunió «demostra que els llaços d’unió entre Espanya i Andorra es van reforçant. De fet, el que hem fet amb la signatura del nou acord és ampliar el memoràndum que ja teníem establert entre els dos països l’any 2015 en relació al virus d’Ebola. El que hem fet ha estat ampliar aquest servei a altres malalties infeccioses». A més, «és la primera vegada que una ministra de Sanitat espanyola visita de forma oficial el Principat». Per tot plegat, «es mostra la bona sintonia entre els dos estats», va afegir Montserrat.



Durant la visita, les delegacions també van passejar pel Camí Saludable dels Drets Humans, que difon la Declaració Universal dels Drets Humans.



Una xarxa de 25 hospitals / Actualment, Andorra no disposa de les especialitats mèdiques pròpies dels hospitals d’alta tecnologia amb capacitat d’aïllament i tractament de determinades patologies infeccioses. Per tant, la xarxa de 25 hospitals per a l’atenció de malalties infeccioses d’alt risc de les Comunitats Autònomes d’Espanya seran un bon coixí per sufragar les mancances que té a hores d’ara el Principat.