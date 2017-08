Des del mes d’abril, Sant Julià de Lòria està rebent centenars de turistes diaris que opten per gaudir de la ronda laurediana. Els visitants fan una passejada pel barri antic, visiten el Museu del Tabac, casa comuna i l’església de Sant Julià i Sant Germà. Al seu interior, a més de la talla del Crist de Gràcia, hi troben els retaules barrocs de Sant Julià, de la Immaculada (segle XVIII) i de Sant Germà, a més de dues talles del segle XII de la Mare de Déu de Canòlich i de la Mare de Déu del Remei i la pica baptismal antiga.



La majoria de turistes provenen d’Espanya i França. Els visitants visiten diferents atraccions turístiques del país i s’aturen a Sant Julià per fer la ronda laurediana. El preu de la visita guiada individual és de 5 euros per persona i per grups de més de vint persones o tarifes reduïdes de 3,5 euros per cap.