Notícia Lladres de cartutxos de tinta El Principat ha detectat dos casos de robatoris de tòners buits interceptats a la Duana Una imatge de l’operació internacional contra l’abocament il·legal de residus. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

Després de l’auge dels robatoris de coure, arriba l’eufòria pels cartutxos de tinta de les impressores. Al Principat, concretament, s’han detectat un parell de casos d’empreses que es fan passar per recollidors de residus i tantegen els comerços perquè els entreguin els tòners amb l’objectiu de vendre’ls després al país veí. Amb tot, tal com van indicar des del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, el nombre de delictes mediambientals detectat a Andorra és molt baix, «puntuals», i amb quantitats poc importants.



El director del departament, Marc Rossell, va explicar ahir que al ser un país petit, les empreses que s’encarreguen de la recollida sempre són més o menys les mateixes, de manera que quan un comerç rep la visita d’una persona desconeguda amb una matrícula no andorrana es malfia i avisa les autoritats competents. Un cop reben l’avís, es posen en contacte amb els agents de la Duana perquè interceptin els lladres de tòners.



En tots dos casos esmentats, es va seguir aquest protocol i els duaners van poder interceptar la mercaderia abans que passés a territori espanyol. Un cop parats, se’ls decomissa els cartutxos i s’envien al Centre de Tractament de Residus on són processats correctament abans de la seva exportació. Pel que fa a les persones que intentaven passar la mercaderia per la Duana, se’ls posa una sanció econòmica. En tots dos casos el que havien recaptat no superava els 20 quilos, de manera que es calcula que amb la seva banda no haurien guanyat més de 40 euros.



Els duaners també s’han trobat amb casos de persones que volien exportar pneumàtics o, fins i tot, vehicles. En aquests, però, es tractava de gent que o bé no ha reunit les autoritzacions necessàries per transportar aquestes mercaderies o bé no és del tot conscient de la diferència que hi pot haver, per exemple, entre un residu i un article de segona mà.



Des de Medi Ambient deixen clar que Andorra compleix estrictament totes les autoritzacions necessàries a l’hora d’exportar residus. A nivell mundial, però, les xifres de delictes mediambientals no paren de créixer.



Així ho alertava ahir la Guàrdia Civil a través d’una nota de premsa en la qual assenyalaven que és un dels delictes amb «major creixement a nivell internacional», principalment motivat per «l’ampli benefici econòmic que obtenen les xarxes criminals especialitzades que operen en aquest àmbit».



De fet, en el mateix comunicat informaven que s’ha dut a terme una operació a nivell mundial en la que hi han participat fins a 43 països i a través de la qual s’han descobert més d’un milió i mig de tones d’abocaments il·legals en una operació internacional coordinada per la Interpol.