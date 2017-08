Tres ferits en un accident a l’N-260 al Pont de Bar

Tres persones van resultar ferides ahir a les 17.45 hores en un accident a la carretera N-260, al terme municipal del Pont de Bar. Segons va informar el Servei de Trànsit, el vehicle en què viatjaven els tres ocupants es va sortir de la via i va acabar bolcant. El sinistre va obligar a tallar la circulació, cosa que va provocar cues en els dos sentits de la marxa, segons informa RàdioSeu.



Prèviament, a la carretera C-13 al pas per Talarn, als Pallars Jussà, hi va haver un aparatós incident. Per causes que es desconeixen, un remolc carregat de bales de palla va bolcar pels volts de les 12.30 hores del migdia, a l’alçada de la cruïlla d’accés a Talarn. El conductor del tractor va resultar il·lès. L’incident va obligar a donar pas alternatiu durant més d’una hora i aquest fet va provocar de nou cues quilòmetriques en el punt de la xarxa viària afectat.



Prevenció d’estiu / Arriben els mesos d’estiu i amb aquests, l’increment de la mobilitat d’oci. Durant aquest època de l’any és quan es produeix un nombre més gran de desplaçaments a les carreteres catalanes. En aquest sentit, des del Servei de Trànsit de la Generalitat s’aconsella que abans d’emprendre «la ruta i mentre estem conduint cap a la nostra destinació de vacances, convé tenir en compte una sèrie de consells: el descans del conductor abans i durant el viatge, el manteniment del vehicle o una programació del recorregut i evitar fer-lo quan fa més calor, són trets fonamentals per tenir un desplaçament segur».