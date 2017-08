Futbol platja: Andorra rep un dur correctiu a l’estrena davant l’amfitriona

Inici nefast de la selecció a l’European Beach Soccer League de Siófok (Hongria). Va perdre de manera contundent contra el combinat amfitrió per 14-1.



El rival va ser molt superior, portant en tot moment la iniciativa, provant-ho tot sempre de cara a la porteria contrària. Els andorrans poc van poder fer en facetes ofensives. El primer gol arribava ja quan encara no havia passat un minut, obra del porter Szackso, autor d’un hat-trick. El segon arribava pocs segons després, de falta directa. Un penal comès per Szackso sobre Regalo permetia a aquest marcar. Però no hi va haver temps per reaccionar, perquè els gols magiars es van anar succeint, amb dianes de Turos, Szackso, Genczler i Fekete. Amb 6-1 finalitzava el primer període. En el segon el guió va ser igual i ampliaven diferències Rutai, Genczler, Besenyei i Patocs. Al darrer arribaven quatre gols més, el darrer de nou de Szackso, que obria i tancava el marcador. «Ha estat dur, sobretot per als nois. Però és normal, sense poder entrenar no es pot competir amb aquesta gent, perquè són bastant professionals. L’any passat van jugar el Mundial», afirmava el seleccionador, Moisés Gonçalves. Avui el rival és Bulgària.