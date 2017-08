Notícia Enllestida la reforma del carrer Bellavista d’Encamp A la via s’hi ha construït un tram de voravia, una barana i una placeta Imatge del carrer Bellavista, ja reformat. Autor/a: COMÚ D\'ENCAMP

El Comú d’Encamp ha enllestit el projecte del carrer Bellavista, que ha suposat la construcció d’un tram de voravia amb la col·locació d’una barana i d’una placeta que s’ha condicionat amb la col·locació de tres bancs i una paperera.



A més, l’actuació completa el recorregut d’accés per als vianants fins al Funicamp des del centre del nucli urbà d’Encamp amb una connexió segura per als vianants, que fins ara s’havia d’efectuar per la calçada, amb el perill que això comportava.



Les obres, realitzades pel departament d’Obres públiques i Urbanisme, han comptat amb un pressupost de 38.875 euros i un termini d’execució de dos mesos.