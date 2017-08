Notícia Una caiguda i la pluja marquen els entrenaments Participa a la prova del Mundial de Supersport de Lausitzring Cardelús rep instruccions. Autor/a: Cardelús Racing Team

A la primera jornada d’entrenaments lliures del Mundial de Supersport al circuit alemany de Lausitzring, Xavi Cardelús va patir una caiguda a la primera sessió, que no li va permetre tornar a pujar a la moto. La segona es va endarrerir per la forta pluja i una vegada es va anar eixugant l’asfalt els pilots van poder sortir, amb l’andorrà millorant en tres centèssimes el seu millor temps. «En total només he fet 12 voltes quan la majoria de pilots han superat les 35. Crec que puc rodar fàcilment un parell de segons més ràpid i això em permetria situar-me a prop de la vintena posició i optar als punts a la cursa de diumenge», indica Cardelús.